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  4. Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor

Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarının ABD Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmelerini isterken, orada bulunan Hizbullah Tugayları milisleri çağrıya uymayacaklarını bildiriyor.

Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Hizbullah Tugayları taraftarları, Haşdi Şabi'nin çekilme çağrılarını dinlemeyeceklerini belirtiyor.

Kurdukları çadırları da dağıtmayan taraftarlar, alanda kalmakta ısrarcı davranıyor.

Hizbullah Tugayları'ndan önde gelen bazı isimler, Büyükelçilik önünden yaptıkları duyurularda, "İşgal güçleri (ABD) Irak'tan çıkana ve Büyükelçilik boşalana kadar buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Haşdi Şabi'ye bağlı bir grup da, Yeşil Bölge'nin dışında Dicle Nehri kenarında yer alan Ebu Nuas Caddesi'ni trafiğe kapatarak, orada çadır kurdu ve oturma eylemine başladı.

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, kısa süre önce milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarını Büyükelçilik önünden acilen çekilmeye davet etmişti.

Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

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Bağdat ırak

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