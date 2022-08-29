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  4. Irak karıştı! ABD'den hemen açıklama geldi: İddiaları yalanladılar

Irak karıştı! ABD'den hemen açıklama geldi: İddiaları yalanladılar

29.08.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasındaki gerginlik tavan yaptı. Yaşanan olaylar sonrası ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ölü ve yaralıların olduğu olay sonrası ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliye edildiği iddia edilmişti. ABD'den iddialarla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Irak karıştı! ABD'den hemen açıklama geldi: İddiaları yalanladılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan olaylar nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA-20220829-28757957-28757956-IRAK_GUCLERI_SADR_YANLILARINI_HUKUMET_SARAYINDAN_CIKARDI

Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

IRAK'TA GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar olmuştu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başlamıştı.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmişti. (AA)

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