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  4. Irak Sağlık Bakanı el-Timimi hastane yangını sonrası istifa etti

Irak Sağlık Bakanı el-Timimi hastane yangını sonrası istifa etti

04.05.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’nin, Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangının ardından istifa etti. Yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi ise yaralanmıştı.

Irak Sağlık Bakanı el-Timimi hastane yangını sonrası istifa etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan İbni el-Hatip Hastanesi’nde 25 Nisan’da meydana gelen oksijen tankı patlamasının ardından çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi ise yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından ise Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’den istifa kararı geldi. Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el-Timimi’nin birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastane yangını üzerine görevinden istifa ettiği ifade edilirken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin ise Bakan el-Timimi’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

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HASTANE MÜDÜRÜ VE HASTANE YETKİLİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI EMRİ

Ayrıca Başbakan el-Kazımi’nin kabinesi, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği İbni el-Hatip Hastanesi’nin müdürünün ve diğer kıdemli hastane yetkililerinin görevden alınmasını emretti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Öte yandan el-Timimi, Irak hükümeti tarafından yaşanan olayın ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hükümet tarafından uzaklaştırma cezasının bugün kaldırılmasının ardından el-Timimi’nin ise istifasını sunduğu belirtildi. (İHA)

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