HABER

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini; 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

0f27cf4b351f526046d095030d4c057a

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

KAYNAK: AA

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralıAşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
‘ABD-Çin Ticaret Savaşı Türkiye İçin Fırsat’‘ABD-Çin Ticaret Savaşı Türkiye İçin Fırsat’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak aşure izdiham

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İdlib'e yeniden hava saldırısı düzenlendi

İdlib'e yeniden hava saldırısı düzenlendi

ABD'de şaşırtan iddia: CIA Trump'a güvenmiyor!

ABD'de şaşırtan iddia: CIA Trump'a güvenmiyor!

Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

Trump: Görüşmeler öldü!

Trump: Görüşmeler öldü!

Sierra Leone'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması

Bir ülkeden daha Türkiye'ye vize kolaylığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.