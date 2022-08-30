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Irak'ta Şii lider Sadr'dan destekçilerine çağrı: '1 saat içinde alandan çekilin'

30.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakma kararı ülkeyi karıştırdı. Sadr destekçileri Bağdat'ta sokağa dökülüp hükümet sarayını basarken, gerilimin tırmanması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olayla sırasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla insan da yaralandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Şii lider Sard, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için çağrı yaptı. İşte Irak'taki olayların detayları...

Irak'ta Şii lider Sadr'dan destekçilerine çağrı: '1 saat içinde alandan çekilin'

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi.

Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti.

Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

Irak'ta Şii lider Sadr, destekçilerine 1 saat içinde alandan çekilmeleri çağrısı yaptı

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

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SOKAKTAN ÇEKİLMEYE BAŞLADILAR

Sadr'ın, Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı olumlu karşılık buldu. Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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AA

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