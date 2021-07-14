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  4. Irak’taki hastane faciasında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

Irak’taki hastane faciasında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

14.07.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 124’e yükseldiği duyuruldu.

Irak’taki hastane faciasında ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 124’e yükseldiği aktarıldı.

YARALI SAYISI 50'DEN FAZLA

Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50’den fazla olduğu öğrenildi.

Zikar Sivil Savunma Müdürlüğü kazadan önce hastanede oksijen sızıntısı olduğu konusunda uyarıda bulunulduğunu ve enkaz altında hala ceset bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Kaza sonrası kentte hükümet karşıtı protestolar başladı. Kent merkezinde toplanan protestocular yolları kurdukları barikatlarla kapattı.

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BAĞDAT'TA BAŞBAKAN'A TEPKİ

Öte yandan başkent Bağdat’ta sokaklarda Başbakan Mustafa el-Kazımi’ye tepkiler başladı.

Bağdat sokaklarında geçen Nisan ayında Bağdat’taki İbn el-Hatip Hastanesini ile Zikar’daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangınların fotoğrafları altında “Git beceriksiz” afişleri asıldı.

Geçen Nisan ayında Bağdat’ta korona hastanesinde 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti. (İHA)

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