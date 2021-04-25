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Kahraman öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu yangında ölümden kurtardı

25.04.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir okulun lojmanında kalan öğretmenin evinde çıkan yangında 3 kişi hastanelik olurken, komşu öğretmen alevlerin içine dalarak 1.5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı.

Kahraman öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu yangında ölümden kurtardı

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemi Yapımı Öğretmeni Veysel Keçeci’ye (35) ait, okulun lojmanının ikinci katındaki evde yangın çıktı. Alevler evi sararken, bu sırada evde bulunan 1.5 yaşındaki Zeynep İpek Keçeci yangının çıktığı odada kaldı. Yan odada çalışırken yangını fark eden bir bankada çalışan anne Seda Keçeci yardım istedi. Bu sırada evin bodrumuna odun almaya giden baba Veysel Keçeci çocuğunu kurtarmak istedi.

KAHRAMAN KOMŞU

Komşu olan öğretmen Metin Alptekin Arslan eve dalarak yanan odada bulunan 1.5 yaşındaki kız çocuğunu alıp ölümden kurtardı. Yangında yaralanan çocuk ile dumandan etkilenen anne ile baba 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yangın ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

"GİREMEDİM, ÇOK SICAKTI"

Çocuğunu kurtarmak isterken alevlerden yüzü zarar gören ve dumandan etkilenen baba Veysel Keçeci, "Evde küçük bir soba var ördek soba. Eşim içeride çalışıyordu. Sobayı tutuşturdum. İçinde bir şey mi vardı acaba. Çocuk bir şey mi attı. Başka bir şey vardı demek sobanın içinde. Bilmiyorum. Birden ısı ile patladı. Ben de aşağı odun almaya indim. 3 dakika sonra benim hanımın çığlıklarını, bağrışlarını duydum. Çıktım yukarı. Kapıyı açtığımda her yer siyah dumandı. Giremedim içeri, 3-4 defa denedim. Annesi denedi giremedik. Çocuk 5 dakika kaldı içeride. Aşağıda merdiven vardı, balkondan girmeye çalıştım. Giremedim, çok sıcaktı. Kapının önünde tekli koltuk vardı o yanmıştı. Sonra Metin girdi ’Aldım’ dedi çocuğu çıktı" dedi.

ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARDI

Çocuğu ölümden kurtaran öğretmen Metin Alptekin Arslan, "Benim evde dumanlar çıkmaya başladı buat kapağından. Apar topar kalktım sigortaları kapattım. Evin kapısını açtım, Veysel’e soracaktım sende bir şey var mı diye. Duman benim o tarafa doğru basmaya başladı. Eve dönüp battaniye alıp ıslattım, tekrar Veysel’in evine döndüm. Veysel girip çıktı, ben girip çıktım. Üçüncü girmeye girebildim. Çok duman vardı içerde. Çocuğu aldım, Veysel’e de çık çocuğu aldım dedim, çıktık" diye konuştu.
Yangının sobadan mı çıktığı yoksa elektrik kontağından mı çıktığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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yangın Öğretmen Samsun
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