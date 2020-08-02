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Irak'tan flaş Türkiye kararı! 'Türkiye'de vakalar arttığı için...'

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 20:49 | Son Güncelleme

Irak Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada Türkiye'deki vakaların artması nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Irak'tan flaş Türkiye kararı! 'Türkiye'de vakalar arttığı için...'

Komşu Irak’a aylar sonra başlayan uçuşlar yeniden askıya alındı.

Irak Sivil Havacılık İdaresi, ‘Türkiye’deki koronavirüs vakalarında görülen artış’ nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu.

Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamadaysa, ‘Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması' nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk havayolları da, 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini açıklamıştı. Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.

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