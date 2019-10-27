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Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2019 06:06 | Son Güncelleme

Irak, Suudi Arabistan'a ait iki televizyon kanalı Alarabiya ve Al Hadath'in ülke içinde çalışmasını durdurdu.

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Alarabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak polisinin Alarabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.

Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin 'Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu' bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Al Hadath Alarabiya ırak protestolar

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