Irak ve Suriye arasındaki sınır kapıları

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması konusunu görüştü.
Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Şam'da bulunan Caferi ile Muallim'in görüşmesinde sınır kapılarının hızlıca açılmasının gerekliliği vurgulandı.
Bakanlar, sınır kapılarının açılmasının, mal ve insan geçişine olumlu yansıyacağına ve iki ülkenin mevcut sorunlar karşısında direnme gücünü artıracağına işaret etti.
Açıklamada, iki ülke arasında yıllardır kapalı olan sınır kapılarının açılması için ne zaman adım atılacağı hakkında bilgi verilmedi.
Caferi, 2 günlük ziyaret kapsamında dün Şam'a gitmişti. Irak ile Suriye arasındaki 600 kilometrelik sınır şeridi üzerinde Rabia, El-Kaim ve El-Velid sınır kapıları bulunuyor.
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