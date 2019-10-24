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Irak'ın Diyala kentinde 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Irak'ın Diyala kentinde 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde, üç hükümet yetkilisinin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce peş peşe öldürülmesi üzerine kentte 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyala'da kimliği belirsiz silahlı kişiler Ebu Sayda Nahiyesi Yerel Meclisi Başkanı Saad Siryevi ile oğlu ve bir akrabasının bulunduğu araca saldırdı. Saldırı sonucu arabada bulunanların üçü de hayatını kaybetti.

Meclis Başkanı'nın öldürülmesinin ardından Ebu Sayda Nahiyesi Müdürü Harit Rubayi ve nahiyedeki Nüfus Dairesi Müdürü Muhammed Humeyri de benzer saldırı sonucu öldürüldü.

Silahlı kişilerin, daha sonra bölgede bir aşiret liderini de öldürdüğü açıklandı.

Kentte 3'ü hükümet yetkilisi 6 kişinin ölümünün ardından, yerel yönetim sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyala'nın Sünni ağırlıklı Ebu Sayda Nahiyesi'nde, daha önce de hükümet yetkililerini hedef alan suikastlar düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyala ırak

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