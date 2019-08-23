HABER

Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e güçlü bir şekilde karşılık veririz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İsrail'in Haşdi Şabi'nin hedeflerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğu kanıtlanırsa, Irak'ın buna güçlü bir şekilde cevap vereceğini belirtti

İSTANBUL (AA) - Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İsrail'in Haşdi Şabi'nin hedeflerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğu kanıtlanırsa, Irak'ın buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarını hedef alan saldırılara değindi.

Maliki, İsrail'in Irak'ı hedef almaya devam etmesi halinde "Irak'ın İran dahil birçok ülkenin katılımıyla geniş bir çatışma alanına dönüşeceği" uyarısında bulundu.

Askeri üslere yönelik hava saldırılarının arkasında İsrail'in olduğunun kanıtlanması durumunda Irak'ın güçlü bir şekilde karşılık cevap vereceğini savunan Maliki, bölgesel güvenliğin önemine dikkati çekti.

Maliki, Irak için de temel teşkil eden bölgesel güvenlik konusunda, tüm ülkelerin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer İsrail'in Irak'ın egemenliğine kastettiği kanıtlanırsa bu, bölgenin güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

- Haşdi Şabi'nin cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de önceki gün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya dair yazılı açıklama yapmıştı.

Feyyad, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirterek, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattıEmine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı
Yerli uçağın adresi Yenişehir olduYerli uçağın adresi Yenişehir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Irak Başbakanı Malik Haşdi Şabi israil

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.