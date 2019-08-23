İSTANBUL (AA) - Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İsrail'in Haşdi Şabi'nin hedeflerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğu kanıtlanırsa, Irak'ın buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarını hedef alan saldırılara değindi.

Maliki, İsrail'in Irak'ı hedef almaya devam etmesi halinde "Irak'ın İran dahil birçok ülkenin katılımıyla geniş bir çatışma alanına dönüşeceği" uyarısında bulundu.

Askeri üslere yönelik hava saldırılarının arkasında İsrail'in olduğunun kanıtlanması durumunda Irak'ın güçlü bir şekilde karşılık cevap vereceğini savunan Maliki, bölgesel güvenliğin önemine dikkati çekti.

Maliki, Irak için de temel teşkil eden bölgesel güvenlik konusunda, tüm ülkelerin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer İsrail'in Irak'ın egemenliğine kastettiği kanıtlanırsa bu, bölgenin güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.