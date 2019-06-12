HABER

"Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği için önemli bir faktör"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

"Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği için önemli bir faktör"

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Salih, Ummanlı Bakan Bin Alevi'yi Bağdat'taki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

"Irak'ın istikrarı, bölgenin güvenliği için önemli bir faktör." ifadesini kullanan Salih, Irak ve Umman'ın bölgedeki nüfuzundan söz ederek, bölgesel meselelerle ilgili çalışmalarda önemli ve etkin rol oynama gücü ve isteklerinin bulunduğunu belirtti.

Salih, görüşme sırasında ayrıca Umman yönetiminin, 3 yıl aranın ardından mayıs ayında Bağdat'taki büyükelçiliğini yeniden açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanı, büyükelçiliğin yeniden açılmasını, iki ülke halkları arasındaki iş birliğinin derinleşmesi ve ekonomik büyümesine destek sağlayacak çalışmalar kapsamında atılan olumlu bir adım olarak niteledi.

Ummanlı Bakan Bin Alevi de ilişkileri pekiştirmek ve bölgesel gelişmeler karşısında tutumların birleştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretin önemine işaret etti.

Bin Alevi, ülkesinin çeşitli alanlarda Bağdat'a yönelik desteğini de vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi'nin bugün başlayan Bağdat ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bin Alevi ırak salih Umman

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.