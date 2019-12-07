Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin kentlerinde DEAŞ operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin ortasında kalan Hemrin dağlarında yuvalanan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 kenti kapsayacak şekilde geniş çaplı operasyon başlattıklarını, çok sayıda tüneli yok ettiklerini söyledi.

Operasyonun Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Samarra Operasyonlar komutanlıkları ortaklığında yürütüldüğünü dile getiren Harbiye, bölgenin terör örgütünden temizlenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

