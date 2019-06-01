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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı kapsamında, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak bölgeye hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, kara operasyonuna katılan komandoların faaliyetlerine ilişkin bir video görüntüsü de yayınlandı.

Tam teçhizatlı bir komandonun, sarp kayalıklarda yürüdüğü anların yer aldığı görüntü, "Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolarımız, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor." başlığıyla paylaşıldı.

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Hakurk'a "Pençe" harekatı hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri

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