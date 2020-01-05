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  4. Irak'ın Zikar vilayetinde göstericiler Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi

Irak'ın Zikar vilayetinde göstericiler Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Irak'ın Zikar vilayetinde göstericiler Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca kişi Haşdi Şabi karargahını ateşe verdi.

Zikar polisinden bir yetkili, hükümet karşıtı onlarca göstericinin, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'deki Haşdi Şabi karargahını ateşe verdiğini söyledi.

Yetkili, göstericilerin, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için düzenlenen sembolik cenaze töreninde Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı güçlerin 1 kişiyi öldürmesi ve 4 kişiyi yaralamasına tepki olarak karargahı ateşe verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, karargahı boşaltarak göstericilere engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Bugün Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı kişiler, söz konusu cenaze merasimi sırasında hükümet karşıtı göstericilerin kalesi konumundaki El-Habbubi Meydanı'na girmeye çalışmıştı. Göstericilerin buna engel olması üzerine Haşdi Şabi unsurları göstericilere ateş açmış, olayda 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 3 Ocak'ta, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi Zikar

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