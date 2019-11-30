HABER

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 01:14 | Son Güncelleme

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 160 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Zikar Sağlık İdaresi'nden adını vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine verdiği bilgide, cuma günkü protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullandığını ve 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkili, yaralanan 160 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, dün tüm taraflara sükunet çağrısı yaparak, "yeni katliam" uyarısında bulunmuştu.

Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasından dolayı perşembe gününden bu yana 47 protestocunun hayatını kaybettiği kaydediliyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıBağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği (Geniş haber)Masumiyet Müzesi'nde yangın paniği (Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gösterilerde ölenler ırak protestolar Zikar vilayeti

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın!

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ile Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma: Haddini bil ya da çık dışarı

Sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık'

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Baba ve 4 yaşındaki kızına av tüfekli saldırı!

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.