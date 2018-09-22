HABER

Iraklı 355 sığınmacı, Suriye'den ülkesine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'tan kaçıp, Suriye'nin Haseke vilayetindeki çadır kampa 4 yıl önce yerleşen Iraklı 355 sığınmacı ülkesine getirildi

BAĞDAT (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Suriye'nin Haseke vilayetine sığınan Iraklı 355 sığınmacı, 4 yıl aradan sonra ülkelerine döndü.

Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Taşıma Şirketi Genel Müdürü Yakub Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki el-Hılul Çadır Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 355 Iraklı sığınmacının, iki ülke arasındaki kara sınır kapısı üzerinden Musul'a getirildiğini ifade etti.

Salim, Musul'a otobüslerle getirilen sığınmacıların vilayetin güneyindeki Hammam el-Alil kasabasında yer alan sığınmacı merkezine sevk edildiklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesinden sonra birçok Iraklı canını kurtarmak için, Suriye'deki sınır bölgelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Irak hükümeti tarafından geçen Mart ayında yayımlanan verilere göre, 7 vilayette toplamda 5 buçuk milyon sivil iç göçmen statüsüne düşmüş, sadece bu sayının 3 milyon 100 bini kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönebilmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren Iraklılar, evlerinin kullanılamaz halde olması nedeniyle bölgelerine dönemiyor.

Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, geçen çarşamba günü, DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 yılda 150 binden fazla konutun yıkıldığını açıklamıştı.

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Yöresel Ürünler Fuarı, dövizsiz ve zamsız açıldıYöresel Ürünler Fuarı, dövizsiz ve zamsız açıldı
Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldıAlzheimer Günü'nde Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak sığınmacı Suriye

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.