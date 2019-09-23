HABER

Iraklı öğretmen kalaşnikof tüfeğini müzik aletine dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Iraklı müzik öğretmeni Macid Kazım: - "Ülkemizde insanların katledilmesinde kullanılan aletteki kurşun sesini müzik sesiyle değiştirmek istedim" - "Bir gün askeri mühimmat kutusu satın aldım ve onu getirip kalaşnikof tüfeğimin ortasına yerleştirdim. Tüfeğe ud telleri de ekleyerek marangoz desteğiyle ve uzun kişisel uğraş sonucu onu bir müzik aletine çevirdim" - "Böylece silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm"

BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP – Iraklı öğretmen Macid Kazım, şahsına ait kalaşnikof tüfeği müzik aletine çevirerek şiddet yorgunu ülkesinden tüm dünyaya barış mesajları vermek istiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, yıllardır savaş ve terörden çeken ülkesinden silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Iraklı müzik öğretmeni, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü.

- "Silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm"

AA muhabirine konuşan Kazım, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı müziğe sonraki yıllarda ilgisinin giderek arttığını, şimdi de bir öğretmen olarak öğrencileri müziğe teşvik ettiğini söyledi.

Ülkesindeki şiddet olayları ve can kayıplarının kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kazım, buna karşı silahını müzik aletine çevirme kararı aldığını aktardı.

Kazım, "Irak'ta çetin bir mezhepsel iç savaş yaşadık. Bu savaş, her tarafı yaktı kavurdu. Bu savaşta pilotlar, hukukçular, doktorlar, akademisyenler hatta emlakçılar bile planlı şekilde öldürüldü. Bu, o zamanlar (2006-2009) adeta günlük moda haline getirildi. Ülkemizde insanların katledilmesinde kullanılan aletteki kurşun sesini müzik sesiyle değiştirmek istedim." dedi.

Iraklı öğretmen, tüfeğini bir enstrümana dönüştürme sürecini şöyle anlattı:

"Yaşananlara karşı halk olarak bir şey yapamıyorduk, çaresizdik. Ben ise bir gün askeri mühimmat kutusu satın aldım ve onu getirip kalaşnikof tüfeğimin ortasına yerleştirdim. Tüfeğe ud telleri de ekleyerek marangoz desteğiyle ve uzun kişisel uğraş sonucu onu bir müzik aletine çevirdim. Böylece silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm."

- Arkadaşından "Deli misin?" tepkisi

Kazım, silahını telli bir çalgıya çevirmek istediğinde müzik aletleri satan arkadaşının kendisine, "Neden bu zahmete katlanıyorsun. Deli misin?. Ben sana istediğin müzik aletini veririm." dediğini kaydetti.

Arkadaşına, projesinde ısrarcı olduğunu söylediğini aktaran Kazım, müzik aletine çevirdiği bu silahla barış mesajları vermek istediğini ifade etti.

Kazım, silahtan bozma müzik aletiyle okulda öğrencileri için Ümmü Gülsüm ve Feyruz şarkıları çaldığını, ayrıca Irak milli marşını da seslendirdiğini söyledi.

- "Acılara ve savaşlara son verelim"

Irak'ta hükümetin bu tür projelere karşı teşvik ve destek politikasının olmadığından yakınan Kazım, "Hükümetimiz, barışa aracı olan müzikten anlamıyor ve bunu anlamak da istemiyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinde savaşın değil barışın hakim olmasını istediğini belirten Kazım, "Çocuk ve eşlerini kaybeden kederli anneler ve öksüz çocukların hatırı için gelin acılara ve savaşlara son verelim. Şiddeti bir kenara bırakalım ve savaşlarda en temel silah olan kalaşnikofları barış aletlerine çevirelim." çağrısıyla sözlerini tamamladı.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Çakar lambalarla ilgili flaş karar!Çakar lambalarla ilgili flaş karar!
Düden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldıDüden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak kalaşnikof Müzik aleti

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.