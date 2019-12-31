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  4. Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.

- ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçilik binası Bağdat ırak

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