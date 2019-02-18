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Irak'ta 32 yetkiliye yolsuzluktan gözaltı ve tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Irak'ta 32 yetkiliye yolsuzluktan gözaltı ve tutuklama kararı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla aralarında eski bakan ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 32 kişi hakkında tutuklama ve gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Irak Şeffaflık Kurumu Başkanı İzzet Tevfik, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılı içinde 12 bin 398 yolsuzluk dosyası incelediklerini belirterek, bunların yüzde 70'ini sonuçlandırdıklarını ifade etti.

Tevfik, inceledikleri yolsuzluk dosyaları neticesinde eski bakan ve bakan düzeyinde 15 kişi hakkında tutuklama, 17 kişi hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldığını kaydetti.

Yolsuzluklar nedeniyle 2018'de durdurulan proje sayısının 2 bin 736 olduğunu aktaran Tevfik, söz konusu projelerden 644'ü hakkında dava açıldığını ifade etti. Iraklı yetkili bu projelerin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

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