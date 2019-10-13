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Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 03:02 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Buhayrat Hamrin bölgesindeki 3 DEAŞ hedefi F-16 uçakları tarafından vuruldu

IRAK (AA) - Irak Hava Kuvvetlerinin, Diyala vilayetinde DEAŞ'a ait 3 hedefi hava saldırısıyla imha ettiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Buhayrat Hamrin bölgesindeki 3 DEAŞ hedefinin F-16 uçakları tarafından vurulduğu duyuruldu.

Vurulan hedeflerin terör örgütüne ait silah silah ve mühimmat depoları olduğu ifade edilen açıklamada operasyon sırasında orada bulunan terörist unsurların da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye kazasında İmam Hüseyin Erbain törenlerine katılan ziyaretçileri korumak amacıyla yürütülen güvenlik denetimleri sırasında bir terörist ele geçirildi.

Ayrıca Bağdat'ta meçhul kişiler tarafından susturucu silahla bir sivilin de öldürüldüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak terör örgütü DEAŞ

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