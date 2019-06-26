BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta kabinedeki Eğitim Bakanlığı koltuğunun yaklaşık 8 aydır doldurulmaması sosyal medyada "eğitmsiz hükümet" başlıklı tartışmalara neden oldu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi liderliğinde, geçen yıl ekim ayında 4 önemli bakanlıktan yoksun bir hükümet kurulmuştu. 22 sandalyeli bu hükümet kabinesinde 2 gün önceye kadar Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları boş bulunuyor, buralar vekaletle yürütülüyordu.

Irak Parlamentosunda 24 Haziran'da yapılan oturumdaki oylama sonucu, Abdulmehdi'nin kabinesinde Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları adayları seçildi ve görevlerine başladı. Ancak Eğitim Bakanlığı için aday gösterilen Sefana Hamdani güvenoyu alamadı.

AA muhabirine konuşan Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Nasr Koalisyonu Sözcüsü Felah Hafaci, söz konusu bakanlıkların siyasi partiler arasındaki hizipçilik esasına göre seçildiği eleştirisinde bulunarak, "Diğer bakanlık da (Eğitim) bu şekilde atanacak. Liyakat ve hukuka dayalı bir devlet inşasından yanayız. Hükümetten razı değilim, görevini iyi şekilde yapamıyor." görüşünü dile getirdi.