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Irak'ta "eğitimsiz hükümet" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Irak'ta kabineye Eğitim Bakanı'nın seçilememesi sosyal medyada "eğitimsiz hükümet" başlığıyla eleştiri ve alay konusu oldu

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta kabinedeki Eğitim Bakanlığı koltuğunun yaklaşık 8 aydır doldurulmaması sosyal medyada "eğitmsiz hükümet" başlıklı tartışmalara neden oldu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi liderliğinde, geçen yıl ekim ayında 4 önemli bakanlıktan yoksun bir hükümet kurulmuştu. 22 sandalyeli bu hükümet kabinesinde 2 gün önceye kadar Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları boş bulunuyor, buralar vekaletle yürütülüyordu.

Irak Parlamentosunda 24 Haziran'da yapılan oturumdaki oylama sonucu, Abdulmehdi'nin kabinesinde Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları adayları seçildi ve görevlerine başladı. Ancak Eğitim Bakanlığı için aday gösterilen Sefana Hamdani güvenoyu alamadı.

AA muhabirine konuşan Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Nasr Koalisyonu Sözcüsü Felah Hafaci, söz konusu bakanlıkların siyasi partiler arasındaki hizipçilik esasına göre seçildiği eleştirisinde bulunarak, "Diğer bakanlık da (Eğitim) bu şekilde atanacak. Liyakat ve hukuka dayalı bir devlet inşasından yanayız. Hükümetten razı değilim, görevini iyi şekilde yapamıyor." görüşünü dile getirdi.

- "Eğitimsiz hükümet" eleştirisi

Irak'ta bazı gazeteciler ve sivil aktivistler de hükümetteki Eğitim Bakanlığı eksikliğini sosyal medyada "eğitimsiz hükümet" etiketini kullanarak eleştirmeye başladı.

Gazeteci ve Irak İnsan Hakları Örgütü üyesi Mustafa Sadun, sosyal medya hesabı üzerinden "Abdulmehdi hükümeti, eksiktir ve eğitimsizdir. Yani Eğitim Bakanı'ndan yoksundur." paylaşımında bulundu.

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi'nin eski Basın Danışmanı Rafid Cuburi de "Yeni bakanların (Savunma, İçişleri ve Adalet) atanması, alaycı basına "eğitimsiz hükümet" başlığını bağışladı." ifadelerini kullandı.

Aktivist Kifah el-Murşid de söz konusu durumu "eğitimsiz hükümet" ifadesiyle eleştirdi.

Gazeteci Hamis Hazreci ise "Hükümetimiz tamamlandı ancak eğitimsiz kaldı. Hükümetin eğitime ihtiyacı var." şeklinde paylaşımda bulundu.

Irak Meclisi, 2 gün önce Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesinde eksik kalan Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.

Başbakan Abdulmehdi'nin, güvenoyu alamayan adayı Sefana Hamdani yerine başka bir adayın ismini meclise göndermesi bekleniyor.

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