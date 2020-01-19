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  4. Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor

Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 05:22 | Son Güncelleme

Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor

IRAK (AA) - Irak'ın Kerbela, Zikar ve başkent Bağdat kentlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler sürüyor.

Kerbela emniyetinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Kerbela kenti merkezinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığın dağılması için göz yaşartıcı gaz kullanmasına göstericiler taşla cevap verdi.

Bağdat'ta da gösterici gruplar tarafından güvenlik güçlerine molotofkokteyli saldırılar düzenlendi.

Necef kentinde göstericiler havalimanı girişindeki yolu kesti. Kentin güvenlik güçlerinden Teğmen Semih el-Hilali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin havalimanı girişinde lastik yaktığını söyledi.

Yine ülkenin güneyindeki Zikar kentini başkent Bağdat'a bağlayan yol göstericiler tarafından kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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