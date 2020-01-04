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  4. Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı

Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Irak'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Irak'ta Hizbullah'tan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı

Hizbullah Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, yarın akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Hizbullah Tugayları ABD askeri üsleri

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