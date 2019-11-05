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Irak'ta internete erişim durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 01:42 | Son Güncelleme

Irak'ta internete erişim durduruldu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim durduruldu.

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta, başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim sağlanamıyor.

Bu arada Bağdat'ta, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik gerçek mermiyle müdahalesi, başkentin birçok noktasından duyuluyor.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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