Irak'ta intihar saldırısı ve sokağa çıkma yasağı

ENBAR (AA) - Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde bir hastaneyi hedef alan intihar saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak ordusunda görevli Albay Velid Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a mensup bir intihar eylemcisinin, Hadise Hastanesinin kapısı önünde sivillerin bulunduğu bir yerde üzerindeki bomba yüklü kemeri infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten Duleymi, hastanede de maddi hasarın söz konusu olduğunu ifade etti.

- Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hadise İlçe Meclis Başkanı Halid Süleyman da emniyet güçlerinin saldırı sonrasında ilçede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Yasağın süresinin belli olmadığını dile getiren Süleyman, DEAŞ'ın başka saldırılar da düzenleyebileceğinden endişe edildiğini aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

