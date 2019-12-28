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  4. Irak'ta kaçırılan 56 göstericinin akıbeti bilinmiyor

Irak'ta kaçırılan 56 göstericinin akıbeti bilinmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Irak'ta kaçırılan 56 göstericinin akıbeti bilinmiyor

İSTANBUL (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 68 göstericiden 56'sının akıbetinin bilinmediği açıklandı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Enes Azavi, yayımladığı yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney vilayetlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilere katılıp meçhul kişilerce kaçırılan protestocuların sayısı hakkında resmi veriler paylaştı.

Azavi, resmi kayıtlara göre şimdiye kadar toplamda 68 göstericinin kaçırıldığını, bunların sadece 12'sinin serbest bırakıldığını ifade etti.

Göstericilerin kimler tarafından kaçırıldığına dair herhangi bir bilgi vermeyen Azavi, Irak İçişleri Bakanlığı ve komiserliğin söz konusu akıbeti belli olmayan 56 göstericinin bulunması için çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Komiserlik Üyesi Ali Bayatlı da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, gösterilere katılan 26 aktivistin suikast sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak halen 107 göstericinin tutukluluğu devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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