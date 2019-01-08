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Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk gerekçesiyle görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk gerekçesiyle görevden alındı

KERBELA (AA) - Irak'ta yolsuzlukla suçlanan Kerbela Valisi Akil et-Turihi, il meclisinin kararıyla görevden alındı.

Kerbela İl Meclis Üyesi Muhammed et-Takani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turihi'nin vilayetteki birçok hizmet projesinde yolsuzluk yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Takani, il meclisinde bugün düzenlenen oturumda oy çokluğuyla Turihi'nin görevden alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Eski Irak Başbakanı Nuri Maliki liderliğindeki Dava Partisi'ne mensup olan Akil et-Turihi, 2013 yılından bu yana Kerbela Valisi olarak görev yapıyordu.

Irak'ta il meclis üyeleri, düzenlenen yerel seçimler sonucu halk tarafından seçiliyor. Her vilayette yer alan il meclisleri daha sonra valiyi kendi aralarında seçiyor.

19 vilayetin yer aldığı Irak'ta son yerel seçimler 20 Nisan 2013'te yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Vali Yolsuzluk

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