HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan bombalı saldırılar devam ediyor.

Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.
Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan bombalı saldırılar devam ediyor. Koalisyon güçlerin lojistik destek taşıyan tıra Irak’ın güneyinde yer alan Babil kentine bağlı el-Miseyb bölgesindeki otobanda bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması soncu tırda hafif maddi hasar oluştuğunu aktarırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmazken, ABD saldırıların arkasında İran’a yakın Şii silahlı grupların olduğunu iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
En Çok Okunan Haberler
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Cami hoparlörlerinden müzik yayınlanmıştı! Flaş gelişme: Hakim emojiyi sordu
Cami hoparlörlerinden müzik yayınlanmıştı! Flaş gelişme: Hakim emojiyi sordu
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Diğer Haberler
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu koronavirüse yakalandı!
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı!
Meral Akşener'den TTB Başkanı Sinan Adıyaman'a destek telefonu
Meral Akşener'den TTB'ye destek
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Eşiyle tartıştıktan sonra 5’inci kattan atlayan kadın öldü
Acı haber! Eşiyle tartıştıktan sonra 5’inci kattan atladı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Bir günde aynı noktada 6 kez yangın çıktı
Bir günde aynı noktada 6 yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.