Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.

Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan bombalı saldırılar devam ediyor. Koalisyon güçlerin lojistik destek taşıyan tıra Irak’ın güneyinde yer alan Babil kentine bağlı el-Miseyb bölgesindeki otobanda bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması soncu tırda hafif maddi hasar oluştuğunu aktarırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmazken, ABD saldırıların arkasında İran’a yakın Şii silahlı grupların olduğunu iddia ediyor.

