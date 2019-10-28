Irak’ta ölü sayısı 74’e yükseldi

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını açıkladı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’ta işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestolarının 3. gününde ölenlerin sayısının 74’e, yaralıların sayısının ise 3 bin 654’e yükseldiğini açıkladı. Protestolarda, hükümet ve siyasi partilere ait 90 binanın da hasar gördüğü belirtildi. Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici sabah saatlerine kadar protestolarına devam ederken güvenlik güçleri ise göstericilere müdahale etmedi.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde protesto nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece bir saatliğine kaldırıldı. Kerbela kentinde ise dünden bu yana valilik binası önünde toplanan kalabalık binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri göstericilerin binaya girmesini engelledi.

Ülkenin birçok yerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi, bugün bütün devlet kurum ve kuruluşlarının mesai yapmasını istedi. Verilen emirleri uygulamayan memurların hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunan Abdülmehdi, devlet memurları ve öğrencileri mesai yapmaya çağırdı.

Abdülmehdi’yi istifaya çağıran protesto gösterileri siyasi krize yol açtı. Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti. Irak Komünist Partisi üyeleri ve Şii lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun İttifakı milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesinden dolayı istifa ettiklerini açıkladı.

Şii Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mühendis’in “Haşdi Şabi ülkeyi korumaya hazır” açıklamasına Şii lider Sadr’dan cevap geldi. Haşdi Şabi güçlerinden vatandaşı öldürmek için alet olmamasını isteyen Sadr, protestocular ile Haşdi Şabi güçleri arasından çatışma çıkma konusunda uyarıda bulundu. Sadr’a bağlı silahlı Saraya Selam güçleri göstericileri korumak için Bağdat’ın bazı bölgelerine dağılmıştı.

Irak’ta Ekim ayının başında düzenlenen protesto gösterilerinde 157 kişi hayatını kaybetmişti. Irak’ta Erbain günü nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim’de yeniden başlamıştı.

