HABER
  4. İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:43 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya’yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani’nin öldürülmesinde ABD’ye destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Tahran yönetiminin, ABD’nin Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak’taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Hasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldıHasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.