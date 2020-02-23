İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiğini söyledi.

Ülke genelinde müzeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi.

Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak.

Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor.

Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor.