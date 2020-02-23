HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

İran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.

İran alarma geçti! Tedbirler sıklaşıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiğini söyledi.

Ülke genelinde müzeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi.

Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak.

Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor.

Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor.

Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor.

Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

Virüsün bu ülkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din adamlarının bazıları bu karara itiraz etti.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının artması halinde başkent Tahran’ın karantinaya alınabileceğini söyledi.

Tahran Belediyesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum kentinde hayatını kaybedenlerden birinin iş adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
İran'da tablo giderek kötüleşiyor! İran'da tablo giderek kötüleşiyor!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Diğer Haberler
Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

Yemen'de Husilerden dikkat çeken açıklama

Son dakika: İran'da tablo giderek kötüleşiyor! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı arttı

İran'da tablo giderek kötüleşiyor!

KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

KKTC'de koronavirüs paniği!

Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti

Karantinaya alınmıştı! Yeni gelişme

Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu

Sibirya'da 'buzul çağı' keşfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.