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İran BAE gemisini alıkoydu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonularak mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı.

İran BAE gemisini alıkoydu!

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE sahil güvenlik güçlerinin pazartesi günü Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu 2 İranlı balıkçının hayatını kaybettiği ve BAE tarafından bir balıkçı teknesine el konulduğu aktarıldı. Bunun ardından aynı gün İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğu ve mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki Maslahatgüzarının 24 saat içerisinde 2 kez bakanlığa çağrıldığı ve İran'ın itiraz protestosunun kendisine iletildiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığına göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a iletti.

Açıklamada, BAE'nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin ise devam ettiği aktarıldı.

İran ise alıkonulan BAE gemisi ve mürettabatıyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.

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