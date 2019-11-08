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İran Basra Körfezi'nde insansız hava aracı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

İran Basra Körfezi'nde insansız hava aracı düşürdü

TAHRAN (AA) - İran ordusunun, Huzistan eyaletine bağlı Basra Körfezi kıyısındaki Mahşehr kentinde insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'deki habere göre, Körfez'deki Mahşehr Limanı'nda konuşlu "Mirsad" adlı orta menzilli hava savunma sistemleri, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir İHA'yı düşürdü.

Haberde aynı eyalete bağlı Bender İmam Humeyni kentindeki halkın da fırlatılan füzenin sesini duyduklarını aktardıkları belirtildi.

Bu arada Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı da bir İHA'nın düşürüldüğünü aboneleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mahşehr

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