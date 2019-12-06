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İran Çinli yetkililere yaptırım öngören Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'yi kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

İran Çinli yetkililere yaptırım öngören Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'yi kınadı

İran, ABD Temsilciler Meclisi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikası nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD politikalarının dünyanın barış ve istikrarını tehdit ettiğini savunarak, bağımsız ülkelere "Washington'ın bu adımlarına tepki vermeleri" çağrısında bulundu.

ABD'nin devamlı şekilde "bağımsız ülkelerin ve özellikle de Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini" ileri süren Musevi, "Kızılderili ve siyahileri soykırımdan geçiren bir geçmişe sahip olan ABD, başka kavimler ve Müslümanlarla ilgili söz söyleme hakkına sahip değildir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 4 Aralık'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Geçen ay ABD Senatosunda kabul edilen tasarının farklı bir versiyonu olan tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen tasarıların birleştirilmesi ve imzalanması için Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

- Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

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ABD çin İRAN Tahran Uygur

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