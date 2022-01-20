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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'yi kızdıracak sözler: En zayıf noktasında

20.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran-ABD gerilimini yükseltecek yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Washington yönetiminin bölgedeki stratejilerinin başarısız olduğunu savunarak, "ABD şu an en zayıf noktasında." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'yi kızdıracak sözler: En zayıf noktasında

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ABD'ye yönelik açıklamaları tansiyonu yükseltecek cinsten.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında ABD'nin Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu dile getiren Reisi, "Hegemonik strateji başarısız olmuştur ve ABD şu an en zayıf noktasındadır. Yeni dönemde direniş, caydırıcılık dengesinde temel bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

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ABD'yi "teröristlerle şeytani koalisyon" kurmakla suçlayan Reisi, "Şimdi tekfirci teröristlerin Kafkasya ve Orta Asya'da görevlendirilmesi ile ilgili kapsamlı planlar yapılmaktadır. Diğer taraftan NATO, muhtelif coğrafyalarda nüfuzunu artırma ve yeni kılıflarla bağımsız ülkelerin çıkarlarını tehdit etmenin peşindedir. Batıcı yönetimlerin artması ve bağımsız-milli geleneklere dayanan demokrasilerle mücadele NATO'nun kültürel projelerinin bir parçasıdır. Ortaya konulan yaklaşım ile bu tür planlar yok olmaya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Reisi, buna karşı iş birliği yapılması gerektiğini, aksi halde ABD müttefikleri dahil olmak üzere başka ülkelere de yaptırımlar gelebileceği görüşünü paylaştı.

"NÜKLEER SİLAHIN, SAVUNMA STRATEJİMİZDE YERİ YOK

Nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyen Reisi, şunları söyledi:

"ABD İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığını iddia ediyor ancak bunlar yasaldır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının kontrolü altında yürütülmektedir. Nükleer silahın savunma stratejimizde yeri yoktur."

İran Cumhurbaşkanı, Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin ise, "ABD geri döndü diyenler henüz nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmediler. Karşı taraf yaptırımların kaldırılması konusunda ciddi ise biz anlaşma için ciddiyiz." ifadelerini kullandı.

Reisi, Rusya'nın terörizme karşı Türkiye, İran, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla düzenlemeyi planladığı toplantıyı da önemli gördüklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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