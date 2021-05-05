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Ruhani: ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kısa zamanda kalkacak

05.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kısa zaman içerisinde kalkacağını belirtti.

Ruhani: ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kısa zamanda kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kısa zaman içerisinde kalkacağını belirterek, “Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırım siyasetinin sona erdiğini duyuruyorum. Eğer içeride birliği sağlayabilirsek yaptırımların kısa sürede kalkacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD yaptırımları ve Viyana görüşmeleri hakkında konuştu. Viyana’da 4+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) ile nükleer anlaşmaya geri dönüş için yapılan müzakerelerin doğru rotada ilerlediğini belirten Ruhani, “Müzakere heyetimizin Viyana’da yaptığı görüşmeler büyük ve önemli bir işti. Eğer karşı taraf, hukuka ve yasalara yeniden bağlı kalırsa bu müzakereler kısa zamanda sonlanacak. Müzakereler doğru bir rotada ilerliyor” dedi.

Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırım siyasetinin sona erdiğini duyuruyorum. Eğer içeride birliği sağlayabilirsek yaptırımların kısa sürede kalkacağını göreceğiz. Bu sabrı ve direnmeyi seçen milletin ve artık son döneminde olan hükümetimizin kazanımıdır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmek zorunda olduğunu vurgulayan Ruhani, tüm dünyanın bölgede istihbarat ve güvenlik için anlaşmak istediğini belirterek, “Siyonistler bu konuda farklı düşünebilir ve bunun hiçbir önemi de yok. Tüm dünya nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulmasını istiyor. Biz de nükleer anlaşmadan azına razı değiliz. Anlaşma aynı şekilde uygulanmalı” dedi.

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