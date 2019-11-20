İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Halk, tarihi sınavdan çıktı, sıra bizde”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki gösterilerde halkın tarihi bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başı dik çıktıklarını söyleyerek, "Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için sıra bizde” dedi.

Başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde benzin zammına tepki olarak başlayan gösterilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Hükümet yetkililerine ve halka benzin fiyatlarına ilişkin yapılan düzenlemede verdikleri destek için teşekkür eden Ruhani, gösteriler sırasında hayatını kaybeden emniyet görevlileri için üzüntülerini dile getirdi.

İran halkının benzin zammı sonrası başlayan gösterilerde tarihi bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başı dik çıktıklarını vurgulayan Ruhani, "Halkın sorunlarını azaltmak için çaba gösterme sırası bizde” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde sokaklara çıkarak kamu mallarına ve devlet dairelerine zarar veren grupların kimler olduğunu ve nereden destek aldıklarının halk tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, “Küçük bazı gruplar milli menfaatlerimizi hedef almaya çalıştılar” dedi.