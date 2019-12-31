İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların İran'a maliyeti 200 milyar dolar"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı uyguladığı ekonomik yaptırımların İran'a maliyetinin 200 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kereç kentine bağlı Golşehr ilçesinde bir demir yolu projesinin açılış töreninde konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının etkilerini değerlendirdi.

Yaptırımları, "ekonomik savaş" olarak niteleyen Ruhani, "Yaptırıma maruz kalmasaydık, 2016'dan bugüne kadar ülkeye 200 milyar dolar kaynak aktarılacaktı. Ülkeye dışarıdan yaklaşık 100 milyar dolar kredi girecekti." dedi.

Muhafazakar muhalif kesimlerin, hükümetin ekonomi yönetimine eleştirilerine de tepki gösteren Ruhani, ülkeyi yaptırımlar nedeniyle 200 milyar dolar kayıpla idare ettiklerini savundu.

Ruhani, "Bir grup, 'Yaptırımlar (ekonomiye) ne yaptı? Yaptırımlarla mücadeleyi güçlendirelim' diyor. Bir kişi ne kadar güçlü olursa olsun, su ve yiyecek bulamazsa tehlikeye düşer." diye konuştu.

Halkın ekonomik şartlarının zorlaştığının farkında olduklarını belirten Ruhani, hükümetin sorunları çözebilmek için var gücüyle çalıştığını ifade etti.