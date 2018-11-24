İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM teşkilatının yapısına eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının yapısına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kimin silahı daha üstün, öldürücü ve yıkıcı ise onlar veto hakkına sahip oluyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzeniydi." dedi.

Ruhani, İslam ülkelerinden siyasi ve din adamlarının katıldığı başkent Tahran'daki 32'nci Vahdet Konferansı'nda yaptığı konuşmada, BM'nin yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD başta olmak üzere Batı dünyası ile yaşadıkları ihtilaf ve savaşın "özgürlüğü yalnızca kendileri için istemeleri ve diğerlerine de köleliği uygun görmelerinden" kaynaklı olduğunu belirten Ruhani, şunları söyledi:

"ABD'liler 'herkes Amerikalı gibi düşünsün ve onun değerlerine saygı göstersin' diyor. Başta ABD olmak üzere Batı zorbalığı ile ihtilafımız da budur. Onlar büyüklüğün ve hükümranlığın güç temelinde olduğunu, biz ise adalet, insaf ve diğerlerinin hukukuna saygı esasına dayalı olduğunu savunuyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri güç temelinde kurulduğunu dile getiren Ruhani, "Kimin askeri gücü daha fazla ise yetkiye sahip olmuş ve BMGK'da veto hakkını elde etmiştir. Veto hakkına sahip 5 ülke de o gün atom silahına sahipti." ifadelerini kullandı.