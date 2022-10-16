İran'da bir hapishanede yangın çıktı! Tutuklular elbiselerini ateşe verdi

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.
Suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.
Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı. (AA)
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