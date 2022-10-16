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  4. İran'da bir hapishanede yangın çıktı! Tutuklular elbiselerini ateşe verdi

İran'da bir hapishanede yangın çıktı! Tutuklular elbiselerini ateşe verdi

16.10.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde yangın çıktı. Yangının bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi sonucu çıktığı belirtildi. Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da bir hapishanede yangın çıktı! Tutuklular elbiselerini ateşe verdi

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

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8 KİŞİ YARALANDI

Suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İran hapishane
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