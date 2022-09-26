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İran'da direnişin sembol ismi Hadis Najafi 6 kurşunla öldürüldü! Saçlarını kesip tabutun üzerine koyan bir ablanın görüntüsü dikkat çekti

26.09.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolarda ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak eylemlerin sembol ismi haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Öte yandan yine protestolar sırasında hayatını kaybedenler arasında olan Javad Heydari'nin cenazesindeki bir görüntü de çok konuşuldu. Heydari’nin kardeşi cenaze töreninde saçlarını makasla kesip kardeşinin tabutunun üzerine koyarak feryat etti.

İran'da kadınların protestoları büyüyerek devam ediyor. "Başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolarda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybederken, ülkedne gelen yeni haberler dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak eylemde saçını topladığı anlar sembol haline gelen Hadis Najafi protestolara katıldığı için 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. İranlı kadın Javad Heydari’nin kız kardeşinin cenazede saçlarını kesmesi ise yürek dağladı. İşte İran'daki son durumla ilgili tüm detaylar...

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ İRAN'I KARIŞTIRDI

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

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PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 54 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ HADİS NAJAFİ 6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Prortestolara katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi eylemlerin sembolü haline gelmişti. Ahlak polisi genç kadını protestolara katıldığı için 6 kurşunla öldürdü.

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İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinecad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadis Necefi dün Tahran'a yakın bir şehir olan Karaji'deki protesto gösterilerinde göğsüne, yüzüne ve boynuna isabet eden altı kurşunla vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

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SAÇLARINI KESİP KARDEŞİNİN TABUTUNA KOYDU

Öte yandan yine protestolarda hayatını kaybeden bir diğer İranlı kadın Javad Heydari’nin kız kardeşinin yaptıkları ise yürekleri dağladı.

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Heydari’nin kardeşi cenaze töreninde saçlarını makasla kesip kardeşinin tabutunun üzerine koyarak feryat etti.

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İran
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