HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da gece vakti katliam! Polis merkezine saldırdılar: Çatışmada saldırganlar da öldürüldü

İran'da gece vakti katliam! Polis merkezine saldırdılar: Çatışmada saldırganlar da öldürüldü

15.12.2023 10:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da polis merkezine düzenlenen saldırıda ortalık kana bulandı. Ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşul Adl'ın üstlendiği belirtilen saldırıda 11 polis can verdi.

İran'da gece vakti katliam! Polis merkezine saldırdılar: Çatışmada saldırganlar da öldürüldü

İran halkı katliam gibi saldırının ardından şokta. Sistan-Beluçistan eyaletinde polislerle silahlı saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İRAN'DA SALDIRGANLAR 11 POLİSİ ÖLDÜRDÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı!100 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı!
İmamoğlu'nun yargılandığı davada kararİmamoğlu'nun yargılandığı davada karar
Canlı yayında Özgür Özel'e çok sinirlendi! 'Benim içim kan ağlıyor'Canlı yayında Özgür Özel'e çok sinirlendi! 'Benim içim kan ağlıyor'
Anahtar Kelimeler:
İran
En Çok Okunan Haberler
Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"

Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

Ahmet Zeki Üçok, Akşener ile görüşmesini anlattı: 'Tanımadığım bir numaradan mesaj geldi...'

Ahmet Zeki Üçok, Akşener ile görüşmesini anlattı: 'Tanımadığım bir numaradan mesaj geldi...'

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

Topuğundan çıkan tel şoke etti! Tam 37 santim

Topuğundan çıkan tel şoke etti! Tam 37 santim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.