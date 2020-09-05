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İran'da kimyasal gaz patlaması: 217 kişi zehirlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

İran’da bir TIR'ın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu 217 kişi zehirlendi.

İran'da kimyasal gaz patlaması: 217 kişi zehirlendi

İran’ın batısında yer alan İlam Eyaletindeki Çerdavul şehrinin Zencire Olya Köyü'nde Tebriz’den Irak’a giden klor gazı kapsülü yüklü bir TIR'da bulunan kapsül patladı. Olayda, 217’ kişi zehirlendi.

İlam Eyaleti Emniyet Müdürü Nur Ali Yari, İlam eyaletinde bir TIR içerisinde bulunan klor gazı kapsülünün patladığını ve olay yerine emniyet güçlerinin intikal ettiğini söyledi. Kimyasal gaz patlaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, patlamanın 2 kilometrelik alanda hissedildiği kaydedildi.

İlam Eyaleti Başsavcısı Efşar Hüsrevizad, olayın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Olaya ilişkin gerekli inceleme devam ediyor, şu ana kadar bir bilgi elde edemedik ancak TIR şoförü soruşturma için gözaltına alındı” dedi. (İHA)

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