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İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.

İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

İran devlet televizyonunun haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, virüsü yendi.

Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs Kovid-19

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