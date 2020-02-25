Dünyada 'koronavirüs' paniği! İşte salgında son gelişmeler

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16'ya çıktı. Aftabnews haber sitesine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti. Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde koronavirüs tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk koronavirüs vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.

'50 CAN KAYBI' İDDİASI



Dün, İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürmüştü. İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise iddiaları yalanlamıştı. İRAN'DAKİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



İran hükümeti, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sınavları erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı. Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında dün eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak. Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı. Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor.

Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor. Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor. Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı. Virüsün bu ülkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din adamlarının bazıları bu karara itiraz etti. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının artması halinde başkent Tahran’ın karantinaya alınabileceğini söyledi. Tahran Belediyesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum kentinde hayatını kaybedenlerden birinin iş adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.

KABUS KOMŞU IRAK'A DA SIÇRADI



Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi. Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat’taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi. Bağdat’taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak’ta ilk kez korona vakası görülmüştü. ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 665'E YÜKSELDİ



Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 665’e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658’e çıktı. Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824’e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902’ye geriledi. Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 81’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi. SALGIN NEDENİYLE YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ



Çin’de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının, Kovid-19 salgını nedeniyle dün ertelendiği bildirilmişti. Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandığını duyurmuştu. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. İTALYA'DA KORONAVİRÜS KAOSU



İtalya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. Ülkeler tek tek buraya seyahat uyarısı yapmaya başlarken, İtalya'da tam bir kaos ve panik havası esiyor. İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk ülke konumunda. Bu ülkede, ilk vakanın tespit edildiği cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki bu kişilerin başka hastalıkları da bulunuyordu. Bunlardan ikisi onkoloji biri de diyaliz hastasıydı.

Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun baş şehri olduğu Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu. Bu ikisi, ülkenin refah seviyesi en yüksek bölgeleri ve bu durumun ekonomiye zarar vermesinden endişe ediliyor. Milano borsası 30 milyar euro kayıpla dün yüzde 5.43 düşüşle kapandı.

Cuma gününden bu yana Lombardiya ile Veneto'da 11 kasaba karantina altına alınmıştı. Uluslararası kurallara göre öngörülen iki haftalık karantina süresi boyunca giriş çıkışlara izin verilmeyecek olan kasabalarda toplamda 50 bine yakın kişi yaşamakta. İTALYA'YA SEYAHAT UYARISI YAPAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR



İtalya, geçen ay Roma'daki iki Çinli turistte virüsün tespit edilmesi üzerine olağanüstü önlemler alan, 6 ay boyunca acil durum ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Buna rağmen, kaynağı halen bulunamayan virüsün bu kadar hızlı bir şekilde yayılması şaşkınlık yaratmış durumda. Öte yandan, özellikle virüsün yayıldığı kuzey bölgeler başta olmak üzere ülkede ilk vakaların açıklandığı cuma gününden bu yana bir panik ve kaos havası hâkim. Özellikle Milano'da yiyecek stoğu yapmak isteyenler marketlerin raflarını boşalttı. El temizleme jelleri ve maskelerin market ve eczanelerde tükenmesi üzerine fırsatçıların internet üzerinden bunları fahiş fiyatlara satmaya başlaması tüketici derneklerini kızdırdı.

İtalya'daki bu durum, diğer ülkeleri de endişelendirdi. İsrail, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek gibi ülkeler vatandaşlarına İtalya'ya seyahat etmemeleri, Almanya, İngiltere, ABD ise dikkatli olmaları uyarısı yapıyor.

Fransa ve Romanya ise, Lombardiya ve Veneto bölgelerinden gelenlere karantina uygulayacak. TREN SEFERLERİ DE AKSADI



Öte yandan, virüs paniği, demiryolu taşımacılığında da büyük aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Kuzeye giden hızlı trenlerin, koronavirüs görülen kasabalardaki sağlık denetimlerinden dolayı güzergahlarını değiştirmesi kaosa yol açtı. Özellikle Milano, Torino, Venedik gibi kentlere giden trenlerde saatlerce gecikmeler oldu. "İNSANLAR KENDİLERİNİ EVLERE KAPATMAYA BAŞLADI"



İtalyanlar, alınan bu olağanüstü tedbirlerden dolayı gündelik hayatlarının olumsuz etkilenmesinden dolayı öfkeli.

Bu durumun daha iyi yönetilebileceğini savunanlardan, maskeyle seyahat eden Milanolu İtalyan öğrenci Alessia, "Bence çok fazla paniğe sevk ediyorlar bizi. Milano'da okulları, spor salonlarını, birçok dükkanı kapattılar. İnsanlar kendilerini evlere kapatmaya başladı. Süpermarketler boşaldı, çünkü insanlar korkudan evlerine yiyecek stok etmeye başladı ve evde kapalı kalabilmek için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Napoli'de yaşayan Paola da, sağlık bakanlığının sitesinde koronavirüsün nadiren ölümlere yol açtığına ilişkin bilgisini tabletten göstererek, "Nadir ise ölümler o zaman tüm bu paniğin anlamı ne? Bu demek oluyor ki, bu süreci yanlış yönetiyorlar" diye tepkisini ortaya koyuyor. "PSİKOLOJİK TERÖR YARATIYORLAR"



8 saat gecikmeyle trenle Napoli'den Milano'ya ulaşabilen Adriana Ariga da, ?Bu durumu çok kötü yaşıyoruz. Psikolojik bir terör yaratıyorlar. Tüm bu bize verilen yanlış bilgiler, negatiflik aşırı bir şey yaratıyor. Bu virüs, altı üstü bir virüs, basit bir grip gibi. İnsanlar korkuyor. Böylece yanlış şeyler yapıyorlar ve bir Çinli görünce hemen tepki gösteriyorlar ve onları kötülüğün kaynağı, hastalık bulaştırıcı olarak görüyorlar. Oysa onların hiçbir suçu yok,ö ifadelerini kullanıyor. Bu arada, normal zamanlarda çok yoğun olan Milano Merkez (Centrale) İstasyonu'nun tenha olması ve trenle bu kente ulaşan pek çok kişinin maske taktıkları görüldü. JAPONYA'DA VAKA SAYISI 851'E YÜKSELDİ



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya’dan yeni vaka haberleri geldi. Hokkaido, Tokyo, Ishikawa ve Kanagawa eyaletlerinde tespit edilen 14 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 851’e çıktığı açıklandı.