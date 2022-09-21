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İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından protestolar sürüyordu! Ülkede Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli geldi

21.09.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini, "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmış, 3 gün sonra ise hayatını kaybetmişti. Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülkede gösteriler başlamıştı. Büyük bir karışıklığın yaşandığı İran'da yeni bir gelişme daha oldu. Buna göre ülkede son kalan sosyal ağlardan Instagram ve WhatsApp'a da erişim engeli geldi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından protestolar sürüyordu! Ülkede Instagram ve WhatsApp'a erişim engeli geldi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin ölümü üzerine ülkede protestolar düzenlenmiş, ölen ve yaralananlar olmuştu. Sıcak gelişmelerin yaşandığı ülkede yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre İran'da son kalan sosyal ağlardan olan Instagram ve WhatsApp'a erişim engellendi. İşte detaylar...

LONDRA MERKEZLİ ŞİRKET AÇIKLADI

Londra merkezli NetBlocks, Instagram hizmetlerinin engellenmesinden saatler sonra WhatsApp sunucularının birden fazla internet sağlayıcısında kesintiye uğradığını söyledi.

Grubun verileri, İran'ın batısındaki bazı bölgelerde Pazartesi gününden bu yana internet hizmetinde neredeyse tamamen kesinti olduğunu gösterirken, başkent Tahran ve ülkenin diğer bölgelerinde de protestoların ilk patlak verdiği Cuma gününden bu yana kesintilerle karşı karşıya kaldı.

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"WHATSAPP'TA SADECE METİN GÖNDERİLEBİLİYOR, INSTAGRAM TAMAMEN ENGELLENDİ"

Tahran ve güney İran'da yaşayan iki kişi, WhatsApp'ta resim değil, yalnızca metin gönderebileceklerini ve Instagram'ın tamamen engellenmiş göründüğünü söyledi.

İran, protestocuların destek oluşturmak için sosyal medyada video yayınlamasını ve ayrıca huzursuzluğun boyutu hakkında güvenilir raporlar elde etmesini zorlaştırmak için internet erişimini sık sık engelledi.

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İran'ın iletişim bakanı Çarşamba günü erken saatlerde, haber kuruluşlarının kendisini yetkililerin güvenlik nedenleriyle internet hizmetlerini kesintiye uğratabileceğini söylediğini belirtmesinin ardından yanlış alıntılandığını söyledi.

TikTok, YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya siteleri, dünyanın en katı internet kontrollerinden bazılarına sahip olan İslam Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde rutin olarak engelleniyor.

Kaynak: Reuters
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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