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İran'da muhalif gazeteci Zem idam edildi

12.12.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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İran'da muhalif gazeteci Zem idam edildi

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gazeteci Zem, Devrim Mahkemesinin verdiği kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah idam edildi.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı.

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Kaynak: AA-DHA

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