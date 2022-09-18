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İran'da, Rus yapımı SU-22 tipi savaş uçağı düştü

18.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, teknik arıza yaşayan SU-22 tipi savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

İran'da, Rus yapımı SU-22 tipi savaş uçağı düştü

İran’ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran’ın resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, DMO Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Havacılık Kuvvetlerine ait SU-22 tipi savaş uçağının görev esnasında teknik arıza yaşadığı ve pilotun uçağı yerleşim alanı dışına yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada uçağın düştüğü, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran savaş uçağı
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